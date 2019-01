ntb_sport

Holgate spilte 33 seriekamper for Everton de to foregående sesongene, men denne sesongen er det kun blitt fire kamper fra start og ett innhopp i Premier League for 22-åringen.

Hans forrige kamp var mot West Ham 16. september.

Everton har følgelig valgt å låne forsvarsspilleren ut til West Bromwich for resten av sesongen. Midlands-klubben er med i opprykkskampen i mesterskapsserien etter å ha rykket ned fra Premier League forrige sesong.

(©NTB)