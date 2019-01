Klæbo har det siste ordet

ntb_sport

Trønderen er i førersetet og leder hele touren etter tre etapper. Han har selvsagt store muligheter til å vinne sammenlagt. Før onsdagens fellesstart i klassisk i et varslet snøvær i Oberstdorf har han 12 sekunder på Sergej Ustjugov og 25 sekunder ned til Aleksandr Bolsjunov på plassene bak.

Etter planen skal landslagstrener Arild Monsen og morfar Kåre Høsflot ta en prat etter onsdagens fellesstart i Oberstdorf om hvorvidt Klæbo skal fullføre touren eller ikke.

– Jeg tror jeg skal ligge lavt. Så får vi la dem diskutere litt, og så får jeg komme fra sidelinjen og si det jeg mener på slutten. Vi får ta en vurdering etter morgendagen, og jeg tror Arild og morfar har noen meninger, sa Klæbo etter tirsdagens nyttårstriumf i Dario Colognas hjemsted, Val Müstair.

Bestemmer selv

– Kommer du til å la andre bestemme for deg, eller har du siste ordet selv?

– Jeg har nok det siste ordet. Jeg håper det i alle fall. De kan ikke nekte meg, det håper jeg ikke, sa Klæbo om tourfortsettelsen.

– Kjenner du ikke på muligheten til å vinne i sammendraget?

– Det er 12 sekunder til Ustjugov (Sergej) og 25 sekunder til Bolsjunov (Aleksandr). Jeg må være med å kjempe hele veien. Vi får se når jeg får gått noen flere distanserenn.

Klæbo var i særklasse best i tirsdagens sprint. Det så enkelt ut for den jevne mann på sidelinjen, men slik var det ikke, påsto han.

– Jeg fikk det litt som jeg ville. Sergej Ustjugov gikk fryktelig fort på sisterunden, og det ble tøft. Det var kjipt at Federico Pellegrino brakk staven og ikke kunne være med helt inn, men slik er det.

Stiv

– Kjenner du deg uovervinnelig?

– Nei, det kjentes ikke slik ut over de siste kulene inn mot mål. Da var jeg så stiv at jeg lurte på om jeg i det hele kom meg til mål. Det var litt kult at det var en slik kul løype med blant annet hoppet på toppen. Kuleløypa gjorde at det ble et lite moment ekstra. Det var artig at det var en utfordring fra toppen og ned. De to svingene var også krasse.

– Emil Iversen mente at den eneste måten å slå deg på i VM på var å brekke staven din, og det skulle han få Calle Halfvarsson til å gjøre, og så skulle han overføre penger til Sverige?

– Jeg vet hva Calle tar for slik ting. Vi får se hvor mye Iversen er villig til å legge på bordet.

Det er liten tvil om at selvtilliten til Klæbo er stigende.

– Den blir bedre og bedre. Det kjennes bedre og bedre ut. Det artigste er å vinne skirenn. Det er det vi trener for, og det er fint å starte det nye året på denne måten. Det er ingen tvil om at det er blitt bedre uke for uke, og det skal jeg ta med meg videre, konkluderte lederen i årets Tour de Ski.

