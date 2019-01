Kruttsterk norsk Garmisch-statistikk

ntb_sport

Tre seirer på de seks siste årene lyder den norske fasiten i det som er det mest prestisjetunge av de fire rennene i den tysk-østerrikske hoppuka. Anders Jacobsen vant både i 2013 og 2015, og i 2017 sto Daniel-André Tande jublende igjen som seierherre på sletta.

Det stopper imidlertid ikke der. I 2016-utgaven av nyttårshopprennet ble Kenneth Gangnes andremann på en dag da tre nordmenn plasserte seg blant de sju beste, og da Jacobsen vant i 2013 fulgte Anders Bardal og Tom Hilde på tredje- og fjerdeplass. For ett år siden var i tillegg Anders Fannemel nummer tre.

Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen er også den av bakkene i hoppuka der det har kommet flest norske enkeltseirer. Tallet er så langt 13.

– Garmisch er spesielt

Tirsdag skal Andreas Stjernen, Robert Johansson og resten av årets hoppuketropp forsøke å følge opp de gode norske nyttårstradisjonene. Landslagssjef Alexander Stöckl er krystallklar på at den gode historien betyr noe for inngangen til rennet.

– Ja, det er en fordel. Det gir oss selvtillit, fordi vi vet at vi kan den bakken, sier han til NTB.

Robert Johansson, som innledet hoppuka med sjuendeplass i Oberstdorf søndag, er enig med sjefen.

– Resultatene viser at denne bakken passer oss bra. Jeg har tro på at vi kan fortsette å levere gode skihopp her og ringe inn et nytt år med god hopping, smiler han.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener det å kaste et raskt blikk på tidligere hoppuker gir berettiget grunn til å tro på et resultatmessig løft fra åpningsrennet i Oberstdorf.

– Jeg er veldig, veldig spent. Garmisch er spesielt for oss, og vi hopper der med en god følelse fra tidligere år, sier han til NTB.

Nytt Stjernen-løft?

Andreas Stjernen kom best i gang av de norske i årets hoppuke. Fjerdeplassen i Oberstdorf var kruttsterk, og opp til den japanske storfavoritten Ryoyu Kobayashi på toppen av sammenlagtlistene er det ikke mer enn 4,1 poeng.

30-åringen har tidligere vist at han gjerne får et resultatmessig løft i Garmisch. For ett år siden innledet han hoppuka med ikke å kvalifisere seg for finaleomgangen i Oberstdorf, før det så ble en solid sjetteplass i nyttårshopprennet.

Etter søndagens fjerdeplass var Stjernen rask med å fastslå at «det verste nå er unnagjort» i hoppuka. Trønderen ga i klartekst uttrykk for at han føler seg tryggere i de tre bakkene som da gjensto.

– Det er veldig positivt når han sier sånt selv, konkluderer landslagssjef Alexander Stöckl.

Mandag viste seg Stjernen på ny god hopping med femteplass i kvalifiseringen.

Den gode norske statistikken i Garmisch-Partenkirchen startet for øvrig tidlig. Asgeir Dølplads vant det første hoppukerennet som ble avholdt i bakken i 1953, og året etter fulgte Olaf B. Bjørnstad opp med en ny seier på veien mot Norges første sammenlagtseier i hoppuka.

