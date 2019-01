Skuffende norsk start i nyttårshopprennet

ntb_sport

Fannemel fløy 130 meter ned i den tyske 142-metersbakken. Med det har han åtte hoppere foran seg, og det er hele 14,2 poeng opp til ledende Kobayashi.

Tyske Markus Eisenbichler ligger som nummer to, kun 0,2 poeng bak japaneren. Polske Dawid Kubacki innehar tredjeplassen, mens storebror Junshiro Kobayashi ligger på tredjeplass.

Halvor Egner Granerud gjorde et godkjent hopp og landet på 127 meter. Det holdt til 10.-plass før finaleomgangen.

– Det kjentes veldig tungt ut i forhold til de siste treningshoppene og kvalifiseringene. Man må virkelig gjøre jobben selv i dag. Jeg ser på resultatlista at jeg må ha gjort mye riktig. Det er ikke ofte jeg er så høyt oppe. Jeg er fornøyd, sa Granerud til NRK etter sitt hopp.

Seks norske videre

Andreas Stjernen har levert gode konkurranser i det siste, men svarte ikke helt til forventningene i tirsdagens første hopp. Han kom seg riktignok 129,5 meter ned i bakken og ligger som tredje beste nordmann på en 14.-plass.

Johann André Forfang landet 122 meter nede i bakken og får også hoppe finalen. Han ligger på 24.-plass.

Robert Johansson var også ventet å gjøre et godt hopp, men leverte en skuffende prestasjon og er nummer 26. Selv med et kortere hopp enn duellanten, vant han sin duell med et hopp på 120,5 meter.

– Det var ikke noe særlig, dessverre. Kjedelig, sa han.

Han hadde ingen forklaring på det svake hoppet.

– Litt for tidlig å si, men nå får jeg sette meg ned og snakke med treneren og finne ut hva som gikk galt.

Pedersen til finale

Robin Pedersen fikk endelig klaff i konkurranse og hoppet 120,5 meter i sitt første nyttårsrenn. Det var lenger enn duellanten Michael Hayböck fra Østerrike. Unggutten tok seg greit videre til finaleomgangen.

– Det ser ut som det blir verdenscuppoeng her oppe, så det er veldig gøy. Jeg tok sjansen, og jeg tror det er et ganske bra skihopp, sa 22-åringen til NRK etter sitt hopp.

Daniel-André Tande får fortsatt ikke ting til å klaffe som ønsket i konkurranse. Han landet på 121 meter og tapte duellen mot japanske Junshiro Kobayashi. Han får ikke hoppe finaleomgangen. Det samme gjelder store navn som Stefan Kraft, Severin Freund, Andreas Wellinger og Jernej Damjan.

