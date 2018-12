Zuccarello avsluttet året med scoring og seier

ntb_sport

Vertene i St. Louis var de første som fikk nettkjenning, men det tok en halv periode før Ryan O'Reilly sørget for 1–0. Deretter gikk det nesten like lang tid før Mats Zuccarello utlignet for gjestene. Nordmannen satte pucken forbi Jake Allen i Blues-målet da det sto igjen 20 sekunder før pause. Zuccarello sto umarkert da han fikk en perfekt pasning fra Chris Kreider mens New York-laget var i overtall.

I andre periode var det Boo Nieves som var sist på pucken da Rangers gikk i føringen. Det ble det eneste målet i den perioden og det siste i kampen, som altså endte 2–1 i Rangers' favør.

For Zuccarello ble nyttårsmålet det fjerde i årets sesong. Han fikk drøyt 18 minutter på isen i årets siste kamp.

