Iversen avviser at han er arrogant

Iversens tredje triumf i Oberstdorf ble fullstendig overskygget av at han droppet nyheten om at han drar hjem til Norge etter denne etappen. Det ble ikke mindre leven etter at heller ikke Johannes Høsflot Klæbo kunne garantere at han ville fullføre opp slalåmbakken Alpe Cermis ikke langt unna Cavalese i Val di Fiemme.

– Jeg har mislyktes i to mesterskap, og jeg har lyst til å gjøre det litt annerledes i år. Jeg sto over tremila på Lillehammer, jeg sto over i Davos og jeg hopper av touren, men jeg skal gå begge rennene i Otepää, og jeg skal gå i NM og i Lahti. Og jeg kommer ofte til finaler og bruker mye krefter der. Jeg prøver bare å passe på at det ikke blir for mye. Jeg kjenner på at jeg har ståltro på det jeg gjør, sa Iversen.

For utlendingene må det virke rart at nummer én og tre i sammendraget ikke ser seg tjent med å fullføre touren. Det kan virke som om Tour de Ski ikke betyr noe særlig.

– Du får se hvem som kommer på start i de neste dagene. Det er vel bare jeg og Eirik Brandsdal som reiser hjem. Vi stiller sterkt som et lag og kjemper hardt i Tour de Ski. Selv om ikke jeg gjør det, så er det andre som viser seg fram. Det ser jeg ikke på som et problem. Hadde alle reist hjem i dag, så ville det ha vært kjipt, men det er kjempemange, gode norske distanseløpere igjen som kjemper om sammenlagtseieren, så dette ser jeg ikke på som et problem.

Overskygget

– Skjønner du at denne sterke seieren overskygges av at du reiser hjem?

– Nei, egentlig ikke. Tour de Ski er et kjempegodt konsept, og det ville uansett ikke ha vært noe godt syn å se meg opp den siste bakken.

Iversen peker på at han var den norske løperen som gikk flest verdenscuprenn i fjor, men at det ikke ble noe edelt metall ut av det.

– Men det er vel ingen utenom mamma, pappa og de nærmeste på laget mitt som vet at jeg var i Pyeongchang. Det er med bakgrunn i det at beslutningen er tatt. Jeg står veldig fast på den og reiser herfra med et smil om munnen. Jeg har ingen negative tanker rundt at jeg reiser hjem.

Respekt

Iversen sier at han ikke kan bry seg om dem som mener det er synd at han reiser hjem. Han sier at han gjør det han gjør fra 1. mai og helt til vinteren med tanke på det som er det beste for ham selv.

– Folk må respektere at jeg har lyst til å snu på det i år. Jeg har gått Tour de Ski de siste tre årene. Det har fungert bra, men det er en liten risiko med det. Det har ikke fungert i mesterskap ennå, og så enkelt er det.

– Det norske landslaget er blitt kalt arrogant. Kan denne avgjørelsen føye seg inn i den rekken?

– Jeg har i hvert fall aldri vært i nærheten av å bli kalt arrogant i hele mitt liv. Det tror jeg går fint. Vi satser knallhardt på Tour de Ski, selv om jeg velger å reise hjem. Det er egentlig veldig enkelt. Det er ingen garanti for at det fungerer, men jeg har troen på det.

– Hadde du gjort det samme om du hadde fått klarsignal til flere distanser i VM allerede?

– Nei, da hadde jeg nok fullført Tour de Ski. Det er egentlig på grunn av rennene i Otepää at jeg reiser hjem. Jeg må være i brukbar form i den helgen, men jeg ligger nok veldig godt an med tanke på VM-start uansett. Det er egentlig enkelt å gjøre det man har troen på, for da kan det bli artig i Seefeld. Dere få slakte meg etter VM om det går dårlig, men jeg reiser herfra med et smil om munnen.

