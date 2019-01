Landslagstreneren vil vurdere eget sprintlandslag

ntb_sport

Selv om kvinnene endte opp med tre i finalen i Tour de Skis 3. etappe i sveitsiske Val Müstair, er helhetsinntrykket ikke bare denne sesongen, men i flere sesonger at de norske ikke henger med de beste med unntak av Maiken Caspersen Falla.

Et eller annet må gjøres for å tette gapet opp mot de beste og i særdeles den aller beste, Sveriges Stina Nilsson.

– Vi må nok vurdere en egen sprintsatsing for kvinner. Vi ser at på det laget vi har så blir veldig mange gradvis bedre på distanse og gradvis litt svakere på sprint. Det kan godt hende at et eget sprintlandslag er noe vi må vurdere, men det tar vi når sesongen nærmer seg slutten, sa assisterende landslagstrener Geir Endre Rogn etter løpet i Sveits.

Rogn sier at det ikke er slik at distanselangrenn prioriteres i større gard enn sprint, selv om resultatlistene kanskje forteller om noe annet.

– Det er ikke stor forskjell på prioriteringen og vi har prioritert høy fart i år fordi vi så behovet for det, men det er vanskelig å gjøre mye med på kort sikt. Det er utøvere som har trent mye i mange år og har prioritert begge deler, og da er det gjerne slik at du blir litt bedre på distanse og litt svakere i sprint. Slik er det med de fleste, mente Rogn.

Heidi Weng er en av dem som er blitt merkbart svakere i sprint denne sesongen. Hun har ikke hatt tilstrekkelig med hardøkter til at farten er inne. Landslagstreneren sier at det var tøft for Weng å erkjenne at hun ikke holdt mål i de første rennene.

– Men så har hun taklet det veldig fint etter det. Hun har skjønt at det var slik det måtte gå i starten av denne sesongen, men vi ser at hun er på gang og hun klarer å glede seg over en del i dag også selv om det endt galt til slutt, sa Geir Endre Rogn om Wengs fall og en skadd tommel som kan bli hemmende med tanke på resten av Tour de ski.

Sent tirsdag kveld bekreftet Skiforbundet at Weng har forstuet høyre tommel, men fortsetter touren i Oberstdorf onsdag.

– Heidi har forstuet høyre tommelfinger, men står på videre med konkurransene, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

