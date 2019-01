Nedtur i Murrays tenniscomeback

ntb_sport

Daniil Medvedev fra Russland danket ut skotten med settsifrene 7-5, 6-2 i onsdagens oppgjør.

Murray mistet store deler av 2018-sesongen som følge av en hofteoperasjon. Etter tapet i Brisbane sa han at kroppen er bedre enn for noen måneder siden.

31-åringen slo ut det australske hjemmehåpet James Duckworth 1. nyttårsdag.

Selv om det ble tidlig exit i Brisbane, har Murray fortsatt planer om å delta i Australian Open. Årets første Grand Slam starter 14. januar.

– Å spille kamper med fem sett er åpenbart mer krevende fysisk, men Grand Slam-turneringer har også fordelen av hviledager, sier han.

Murrays tap kom for øvrig under en time etter at Rafael Nadal trakk seg fra samme ATP-turnering. Spanjolen skulle egentlig spille 2.-rundekamp mot Jo-Wilfried Tsonga, men en muskelstrekk i Nadals venstre lår satte en stopper for det.

