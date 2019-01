Tande i VM-arenaen på formjakt

ntb_sport

Mens lagkameratene forflyttet seg fra Garmisch-Partenkirchen til Innsbruck, reiste Tande til Seefeld for å trene.

– Jeg spurte om det var mulig å hoppe der, og da sa de at det faktisk var mulig. Bakken var klar, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

– Noen ekstra treningshopp kan gjøre ham godt?

– Det er absolutt en mulighet til å forbedre seg, fastslår landslagssjefen, men han vil ikke uten videre kalle det noen redningsaksjon for å berge hoppukeformen.

– Det handler i hvert fall om å gi ham muligheten til å trene, smiler Stöckl.

Fikk utbytte

Tande selv sier at ekstraøkta mest av alt handlet om å få et par ekstra hopp, men hevder han hadde utbytte av turen.

– Jeg føler jeg fikk noe ut av turen. Det var litt vanskelige forhold med tanke på mye snø og sånn, men jeg hadde med noen andre som hoppet, så da var det ikke helt krise, sier forrige sesongs verdensmester i skiflyging og legger til:

– Jeg følte at selv om sluttresultatet ikke så all verden ut, så fikk jeg gjort det jeg kom for. Jeg så tydelig at den filosofien jeg hadde lyst til å prøve ut med tanke på satsbevegelsen, ser veldig fin ut.

Etter nedturen i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, der han ikke kom til finaleomgangen, var 24-åringen tydelig på at det ikke er noe alternativ å reise hjem. Det er landslagssjef Stöckl helt enig i.

– Vi tenker at det er best at han er her, og at vi som har jobbet med han i det siste, fortsetter å gjøre det, sier han til NTB.

Overrasket Stöckl

Tande har slitt innledningsvis i sesongen etter en trøblete oppkjøring, men viste glitrende hopping under treningssamlingen på Lillehammer før jul. I hoppuka har han imidlertid vendt tilbake til hoppingen som ga beskjedne plasseringer i verdenscupen i november og desember.

Tirsdag endte Tande på 34.-plass i Garmisch-Partenkirchen.

Stöckl innrømmer at han er overrasket over at Kongsberg-gutten ikke har klart å videreføre den gode Lillehammer-hoppingen til hoppuka.

– Det er jeg litt overrasket over. Det er vi alle. Men vi ser at han faller tilbake til gamle mønstre som ikke fungerer, sier østerrikeren – og tilføyer:

– Når du starter sånn som han gjorde i Oberstdorf, blir selvtilliten lav.

Tande tror på sin side at sykdomsproblemene i sesongoppkjøringen er med på å forklare problemene han nå opplever.

– Jeg tror det har en ganske stor sammenheng. Jeg tror det er litt derfor jeg ikke klarte å holde på den hoppingen jeg gjorde før jul til hoppuka. Kroppen er ikke helt lik som den var før. Det er større variasjoner fra dag til dag i hvordan kroppen føles, sier 24-åringen.

Torsdag er det kvalifisering i Bergiselbakken i Innsbruck.

