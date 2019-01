City brøt Liverpool-rekken og holdt liv i gullkampen

ntb_sport

Liverpool hadde muligheten til å øke serieledelsen til ti poeng, men det så mørkt ut da Agüero scoret i sin sjuende hjemmekamp av sju mulige mot de rødkledde i Premier League. Gjestene utlignet ved formspilleren Roberto Firmino, men 20 minutter før slutt skjøt Sané City-fansen til himmels med sin viktigste scoring for sesongen.

Målet satte punktum for Liverpools rekke på 21 strake seriekamper uten tap. Nederlaget var klubbens første i ligaen denne sesongen. Samtidig knappet City innpå serielederen, og nå er de lyseblå kun fire poeng bak de røde.

– Vi matchet et veldig aggressivt lag. Det er fortsatt i Liverpools hender, men i dag hadde vi en vilje som har helt ubeskrivelig. Vi er et bedre lag når vi spiller med følelser, sa City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports.

Redning på strek

Etter at City åpnet kampen friskest, tok Liverpool delvis over spillet. Etter 18 minutter ble det virkelig underholdende i storkampen.

Mohamed Salah vendte nydelig opp på midtbanen, spilte vegg med Firmino, før han fant Sadio Mané på løp i bakrom. Senegaleseren kom alene med keeper, men avslutningen gikk på innsiden av stanga. Ballen trillet ut i feltet igjen, og City-forsvarer John Stones så ut til å ha kontroll da han skulle klarere.

Mot mål kom derimot en stormende Ederson, og Stones hamret ballen i egen keeper. Det førte til at ballen gikk i en bue mot City-målet, og der ofret Stones alt da han fikk klarert. TV-bildene viste at nesten hele ballen var inne, men noen få millimeter hindret Liverpool-scoring.

– Jeg er bare glad for at den ikke gikk over mållinjen. Det er slike ting som kan endre en kamp, sa Stones etterpå.

City yppet seg andre veien, og fem minutter før pause smalt det fra de lyseblå. Etter et innlegg fra venstrekanten falt Agüero og ble liggende. Bernardo fikk ballen ute på venstresiden og slo inn i feltet på ny.

Der hadde Agüero reist seg opp, og argentineren sneik seg foran Dejan Lovren. Med ett touch la han til rette for seg selv, før han hamret ballen i nærmeste hjørne bak Alisson i Liverpool-buret.

Sané-scoring

I annen omgang trillet City ball på velkjent vis, men det var rødtrøyene som viste seg farlige.

Etter 63 minutter fikk høyreback Trent Alexander-Arnold ballen høyt i banen. Med en innleggsfinte la han ballen over på venstrefoten og slo en lang crosser til Andy Robertsson, som stormet inn i femmeteren. Fra bakerste stolpe lempet 24-åringen ballen tilbake på første berøring til Firmino, som enkelt kunne stupe inn utligningen i åpent mål.

Så var det Manchester Citys tur åtte minutter senere. Raheem Sterling mottok ballen høyt i banen og spilte ut til Sané. Via en Liverpool-fot hamret tyskeren ballen langs bakken i lengste stolpe og inn til 2-1.

Etter 81 minutter kunne Agüero ha satt spikeren i kista, men Alisson reddet selv etter å ha blitt rundet av argentineren.

Begge lag var nære på ved flere anledninger i sluttminuttene, men flere mål ble det ikke. Dermed henger tittelforsvarer City fortsatt med i kampen om ligagullet.

