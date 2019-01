Hareide med falkeblikk på Sveits i det nye året

ntb_sport

– Den helt klare målsetningen for 2019 er at vi skal til EM. Det tror jeg vi klarer, for vi har utviklet oss positivt de siste par årene, og vi er der jeg håpet at vi skulle være, sier sunnmøringen etter et år hvor laget hans var ubeseiret (unntatt en straffesparkkonkurranse) og tok seg til cupspillet i VM.

– Vi står overfor en unik mulighet til å spille EM på hjemmebane. Den får vi kanskje aldri igjen, så vi skal gripe den.

Motstandere i EM-kvalifiseringen er Sveits, Irland, Georgia og Gibraltar. Sveits er toppseedet i gruppen og tar imot danskene i aller første runde i Basel 26. mars.

Nøkkelkamp fra start

Den kampen er Hareides ledestjerne i sesongforberedelsene. Det blir landslagets første kamp på over fire måneder.

– Under en så lang pause er det meget motiverende at neste kamp er så viktig. Det blir den viktigste kampen vi spiller i 2019, for det er mot vår sterkeste rival, og det er på bortebane, sier Hareide.

– Vi ønsker ikke å ødelegge stimen vår (av kamper uten nederlag), for det vil være en fantastisk start på kvalifiseringen om vi tar poeng.

Foran Spania

Han har sett kampen fra november da Sveits banket VM-bronsevinner Belgia 5-2 i nasjonsligaen. I månedene som kommer skal han studere sveitserne til minste detalj, men inntil videre er han imponert av åtteren på FIFA-rankingen.

– Sveits er et godt lag med mange spillere fra halvstore klubber. De har spilt sammen lenge og har gode relasjoner. Akkurat som oss er laget deres styrke, ikke enkeltspillere, sier han.

– Etter trekningen tenker folk i Danmark at Sveits ikke er noe i forhold til for eksempel Spania (som Norge fikk i sin gruppe og møter borte i første kamp), men Sveits er foran Spania på FIFA-rankingen.

EM-sluttspillet i 2020 skal avvikles i 12 byer i like mange land, og Parken i København får tre gruppekamper og en åttedelsfinale. Lag fra arrangørlandene som kvalifiserer seg til EM får spille minst to gruppekamper i eget land.

(©NTB)