Isfront mellom Klæbo og Ustjugov

Klæbo lekte seg litt med Ustjugov på oppløpet, og det var ikke snakk om noen gratulasjoner verken den ene eller andre veien da han gikk inn til sin tredje etappeseier i årets Tour de Ski.

Trønderen er fortsatt i føringen med noen små sekunder foran de to avsluttende etappene i Val di Fiemme.

Det er Petter Northug-takter over Klæbo i innspurter. Det er psykisk kriging og taktikk på øverste nivå.

– Det gikk fryktelig fort, og da Ustjugov hentet meg i langbakken satte han opp et slikt tempo at jeg tenkte at jeg ikke ville holde ut i 15 kilometer om han fortsatte slik. Da tenkte jeg at jeg kunne hoppe av med en gang og komme meg hjem til Trondheim, men heldigvis så slakket også han av på tempoet, sa en glisende Klæbo.

Ustjugov ville gjerne at Klæbo skulle bidra med å dra, men Klæbo virket ikke all verdens ivrig til akkurat det.

– Det var en tung duell, for han er slik at når jeg ikke gikk opp og bidro så var han irritert, og så ble han sur da jeg gikk opp og bidro fordi han ikke syntes at det gikk fort nok. Da gikk han forbi igjen og satte opp et voldsomt tempo.

Luregåing

Klæbo kaller det luregåing, og det er ikke vanskelig å være enig i det. I slike jaktstarter handler det om å komme først i mål. Det deles ikke ut stilkarakterer underveis. Klæbo erkjenner åpent at han liker den psykiske krigen.

– Jeg vet ikke hvor sur han er på meg, men det får vi ta senere. Vi har ikke snakket så mye sammen, og ikke er det så mye vits heller, for vi skjønner ikke hva vi sier til hverandre. Vi er ikke slik at vi gratulerer hverandre. Det blir stort sett en «high five». Jeg forstår at han ikke synes det er artig, men sånn er det.

– Hvor viktig er det å avgjøre en slik duell med tanke på VM-sprint og VM-stafett senere i sesongen?

– Det er viktig, selvsagt. Det var ingen monsterspurt av noen av oss. Vi gikk jevnt fort, og jeg tok den vurderingen at det lønte seg å kjøre først ned bakken, og det gjorde det heldigvis. Han kjørte overraskende fort ned bakken han også, men heldigvis klarte jeg å avgjøre det.

– Var spurten uten stavtak bevisst med tanke på oppløpet i Seefeld under VM?

– Det kan fort bli litt uten staver der også, men jeg tror du har større fart her enn du har der. Det var et skarpt oppløp, og det var ikke noe alternativ å slå om. Jeg er greit fornøyd med avslutningen. Det var et bra skøyteløp til meg å være på distanse.

Hadde billett hjem

Det kan virke som om det har vært en kamp i kulissene om hvor lenge Klæbo skulle være med i touren. Han selv har fra 1. etappe vært klar på at han ønsker å fortsette helt ut.

Det er ikke sikkert at alle andre rundt har vært like klar på det.

– Vi har tatt dag for dag for dag, og jeg hadde egentlig flybillett hjem klokka 13.05 i dag, og det var akkurat da det startet. Vi har tatt en vurdering på at ting kjennes bra ut, og så lenge det kjennes bra ut så fortsetter jeg. Da er det bare å komme seg til Val di Fiemme, og så får vi se på nytt etter hviledagen hvordan det kjennes ut.

Klæbo, sprintlandslagstrener Arild Monsen og personlig trener morfar Kåre Høsflot hadde en prat sammen etter onsdagens fellesstart.

– Vi var ganske enige om at vi stilte på start i dag. Og så får vi ta en ny prat i ettermiddag. Jeg skal ikke garantere noe, men jeg har lyst til å gå hele touren. Jeg må bare føle på hvordan det kjennes ut etter hviledagen fredag. Det er ingen tvil om at det kostet å gå løpet i dag.

– Hva synes du om diskusjonen rundt det at enkelte ikke stiller og at enkelte drar hjem midtveis?

– Det er selvsagt en diskusjon. Dette må være individuelt, og det er opp til hver enkelt hva man ønsker. Jeg skal ha fokus på det jeg skal gjøre.

– Føler du et press rundt akkurat dette når du er i tet?

– Det er individuelt. Jeg hadde tatt beslutningen uavhengig av om jeg hadde vært i tet, eller nummer to og tre. Det hadde ikke hatt noe å si. Jeg går så lenge kroppen kjennes bra ut og den er i normaltilstand.

