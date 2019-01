Lionel bedre enn noensinne?

ntb_sport

Lionel ser bedre ut enn noensinne og er nå et av fire-fem navn som trekkes fram som mulig vinner av storløpet, skriver Equus.

Hesten har vært som et eventyr for Momarken-treneren Gøran Antonsen. Sammen med kameraten Kjell Arne «Pip» Ness har han helt siden hesten ble født eid den nå ni år gamle røde hingsten som har vunnet 24 løp på 72 starter og tjent fantastiske 15,8 millioner kroner. I april 2017 døde Ness, og Gøran Antonsen tok over hesten alene.

– Det var svært trist at «Pip» ble borte. Vi var gode venner, tross stor aldersforskjell. Han døde da han var 60 år, jeg er nå 31 år. Heldigvis fikk han oppleve mye moro med Lionel, men jeg savner «Pip» veldig, sier Gøran Antonsen til Equus.

Verdens største løp

Prix d’Amérique regnes som verdens mest prestisjefylte travløp. 40.000 tilskuere pleier å være på plass. Løpet vises direkte i 35 land og på fire kontinenter. Det er en styrkeprøve over 2700 meter med en samlet premiesum på 900.000 euro, tilsvarende 8,9 millioner kroner, hvor vinneren får halvparten.

Løpet ble stiftet i 1920 – som en takk fra Frankrike for USAs innsats for de allierte i første verdenskrig. Det er ikke uvanlig at den franske presidenten og andre samfunnstopper er på plass for å heie fram vinneren.

Outsider

Årets utgave av Prix d’Amérique regnes som mer åpent enn på flere år. Fjorårsvinner Readly Express og hjemmehåpet Belina Josselyn er blant de største favorittene, sammen med svenske Propulsion og det franske publikumsidolet Bold Eagle. Og i outsidersjiktet ligger Lionel og vaker. Samme opplevelse har Gøran Antonsen:

– Jeg føler at Lionel er bedre på samme tidspunkt nå enn foran de to siste utgavene av Prix d’Amérique – hvor det har gått skeis for Lionel og meg. Jeg har en drøm om at Lionel skal få sin aller beste sesong, og jeg vet at han er god nok til å kjempe i toppen, selv i et løp som Prix d’Amérique, om han har dagen og har litt tur med posisjonene, sier den ambisiøse 31-åringen.

Kald fisk

Gøran Antonsen betegner seg selv som «en kald fisk» og får ikke nerver foran viktige løp:

– Jeg stoler på hesten, og jeg stoler på meg selv. Med hånden på hjertet kan jeg si at jeg overhodet ikke får nerver, selv når det står heder, ære og store penger på spill. Lionel har allerede gitt meg så mange gleder – og han har vært den økonomiske pilaren for at jeg har kunnet etablere meg som travtrener. Jeg har mye å takke Lionel for.

Lionel får sin siste test foran Prix d’Amérique i et løp på Bergsåker travbane i Sverige lørdag. Lionel skal ut i den svenske gulldivisjonen over 2140 meter. Lionel har trukket spor 7, men regnes likevel som storfavoritt til førstepremien på 200.000 svenske kroner.

– Jeg har stor tro på ham og føler at jeg har en hest som nærmer seg den absolutte toppformen foran Prix d’Amérique. Jeg håper at det er vår tur i år, konkluderer Gøran Antonsen om det som kan bli tidenes norske traveventyr.

