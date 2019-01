Rangers klarte ikke å stanse Penguins' seiersrekke

ntb_sport

Pittsburgh-laget kom til New York med massevis av selvtillit etter seks seire på rad og en imponerende statistikk for den siste måneden: 11 seire, og tre tap siden 4. desember, hvorav det ene tapet kom etter forlengning. Rangers gikk på isen i Madison Square Garden med to seire på de siste to kampene, så litt selvsikkerhet hadde de kanskje med seg. Første periode endte uansett målløst, med 12-5 i Rangers' favør på statistikken for skudd på mål.

Målene rant inn

I andre periode var imidlertid måltørken over, og Penguins tok ledelsen da Zach Aston-Reese scoret på assist fra Matt Cullen. Under fem minutter senere la de på til 2-0. Denne gangen var det Jake Guentzel som sendte pucken i mål, med hjelp fra Sidney Crosby og Marcus Pettersson. Så var det Kris Letangs tur, og på egen hånd sørget han for 3-0-ledelse til bortelaget etter drøyt 12 minutter spilt av perioden.

Rangers svarte i løpet av et halvt minutt, og Ryan Strome reduserte til 3-1. Det hjalp likevel ikke mye mot et Pittsburgh-lag som hadde svært god uttelling på skuddene sine. I 16. minutt scoret Dominik Simon 4-1-målet, og det ble stillingen til pause.

Stø målvakt

Tredje periode var så vidt ett minutt gammel da Jevgenij Malkin var sist på pucken før 5-1-målet var et faktum. Fredrik Claesson bommet på et skudd for Rangers rett etterpå, men Pavel Butsjnevitsj snappet opp returen og satte pucken i nettmaskene bak Penguins-målvakt Matt Murray. Murray spilte hele kampen for Penguins, en nøkkelspiller for lagets seiere, der han nærmest har murt igjen buret og blokkerer så godt som alt av skudd på mål.

Tanner Pearson la på til 6-2 for gjestene før fem minutter av siste periode var spilt. Det ble en liten pause i målkalaset før Sidney Crosby uten hjelp scoret Pittsburghs sjuende mål for kvelden, seks minutter før slutt.

Norske Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 28 sekunder på isen denne gangen.

