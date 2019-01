Shearer: – United bør beholde Solskjær om han vinner et trofé

ntb_sport

Solskjær har fått en glitrende start på United-vikariatet. Fire ligakamper har gitt like mange seirer og den knallsterke målscoren 14-3.

Onsdag holdt laget også nullen for første gang under nordmannens ledelse i 2-0-møtet borte mot Newcastle. Shearer kommenterte kampen for BBC Radio på St. James' Park.

– United var imponerende da de først gikk opp i 1-0. Det var bare et spørsmål om tid før en av spissene deres kom til å gjøre det. Solskjær kunne ikke ha gjort mer enn dette, sa han.

Som spiller banket Shearer inn hele 260 Premier League-mål for Blackburn og Newcastle. Det er fortsatt rekord med klar margin. Han tror United ventet med å sparke José Mourinho til etter at Liverpool-kampen var unnagjort.

– Jeg tror de så på kampprogrammet og tenkte «la oss gi ham en best mulig start», sier Shearer og viser til at Solskjærs fire første kamper har kommet mot Cardiff, Huddersfield, Bournemouth og Newcastle.

Fornøyd

– Det kommer større prøver. Jeg er bekymret for måten de forsvarer seg på. Men hva om Solskjær vinner dem et trofé? Da synes jeg de skal beholde ham, mener Shearer.

Solskjær erkjente etter onsdagens kamp at Manchester United slet litt i første omgang.

– Vi spilte for sakte, men vi kontrollerte kampen. Alt i alt var det en veldig profesjonell prestasjon. I en fem minutters periode ga vi dem to eller tre sjanser, men så fant vi roen igjen, sa Solskjær og la til:

– Du må være fornøyd med fire seirer av fire mulige. Vi har heller ikke sluppet inn mål fra åpent spill ennå.

Øyner mesterligaplass

Manchester United holdt nullen for første gang under Solskjærs ledelse onsdag. Totalt var det klubbens tredje «smultring» i ligaen denne sesongen.

United lå elleve poeng bak fjerdeplasserte Chelsea da Solskjær tok over etter Mourinho. Nå er luken kuttet ned til seks poeng. Onsdag ble Chelsea holdt til 0-0 hjemme mot Southampton. De fire beste i Premier League får plass i mesterligaen neste sesong.

Reading i FA-cupen er Uniteds neste oppgave. Deretter er det storkamp mot Tottenham i London. Det blir Solskjærs største test til nå.

