Svindals kne vondere enn på lenge

ntb_sport

På årets første dag sto Svindal med sitt hovne kne og fulgte med på kveldsrennet parallellslalåm i Holmenkollen. 36-åringen er vant til smerten, men etter fartsrennene i Bormio i romjulen er det bare blitt verre.

– Nå er det litt dritt, faktisk, for å være ærlig, sier Svindal til NTB.

Slet i Italia

Han forteller at den tøffe løypa i Bormio gjorde mer vondt enn han hadde sett for seg, og at han muligens burde stått over rennene i Italia. Der ble det 12.-plass i utfor og 17.-plass i super-G, langt under det romerikingen vanligvis presterer.

– Sett i retrospektiv, med tanke på at resultatene ikke ble så bra heller, så burde jeg nok det (stått over).

– Men det var både utfor og super-G. Jeg vant forrige super-G-renn og hadde den røde ledertrøya, så det var jævlig vanskelig å skulle stå over. Men kunne jeg valgt på nytt, så hadde jeg gjort det (stått over). Men sånn fungerer ikke verden, så det er ikke vits i å tenke sånn, fortsetter alpinveteranen.

VM i fare?

– Når man kjører så er man så i sonen at det ikke kjennes så ille ut, men dagen etter var det vondt, sier Svindal og legger til at han får ta lærdom av det som skjedde.

– Hvis jeg møter forhold som ligner Bormio før VM, så må jeg ta en god avgjørelse på om det fungerer eller ikke. Nå får jeg heldigvis en lang pause, så jeg får bruke tiden fram til Wengen (15.-19. januar) godt.

– Er VM i fare akkurat slik du står nå?

– Akkurat nå er jeg glad for at jeg har ti dager fram til Wengen, for de dagene kommer jeg til å trenge. Nå må jeg tilbake til det jeg drev med på slutten av sesongen i fjor, det vil si sykle, sykle og sykle.

Et skadd menneske

I fjor løsnet det noe i årets første måned, og Svindal håper på en ny «januareffekt».

– Det har gått bedre enn ventet gjennom november og desember, men så fikk jeg det litt nå, dessverre. I fjor slet jeg jo skikkelig i desember, og så ble det bedre i januar. Så det er det jeg håper litt på nå, at jeg kan få en oppsving.

– Blir du lei deg?

– Nei, det er jo ikke helt uventet, det er vel mer at jeg har vært positivt overrasket over hvor bra det har vært til nå. Og så var dette en slags vekker om at det ikke er så mye som skal til.

– Det viser at du bare er et menneske du også?

– Ja, ikke bare et menneske, men et skadd menneske.

(©NTB)