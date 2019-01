Trav Bergen torsdag

ntb_sport

{bi}1. løp. 2100 m. Volte V65-1:{bt} 1) Moe Tjalve 1.27,0, Morten Langli, Oslo. P. Buer, 2) Vertigo Bjørn 1.26,4, 3) Solør Svarten 1.26,4, 4) Lille Jerkeld 1.26,7, 5) Super Gullet 1.27,7,. Odds: 3,72 (1). Trippel: 74,03 (1-3-6). Plass: 2,04-3,72.

{bi}2. løp. 1600 m. Auto V65-2:{bt} 1) Don di Quattro (S) 1.14,3, Kjetil Wassberg, Seim. J. Landaas, 2) S.K.s Sagitta 1.14,3, 3) Roberto D.K. (DK) 1.15,1, 4) Very Esterel (DK) 1.15,2, 5) Key To Candy 1.15,4, 6) Queenswood (DE) 1.15,4.Odds: 2,61 (6). Trippel: 55,79 (6-2-8). Plass: 1,14-1,95-1,34.

{bi}3. løp. 2100 m. Volte V65-3:{bt} 1) Radieux (IT) 1.15,0, Terje Svendsen, Haukeland. C. Morken, 2) Flirtin Superb 1.16,4, 3) Alo Angel 1.18,5, 4) Farao F. Boko (NL) 1.21,5, 5) Among Hastrup (DK) 1.23,5.Odds: 1,31 (8). Trippel: 7,43 (8-4-7). Plass: 1-1-1.

{bi}4. løp. 2100 m. Volte V65-4, V5-1:{bt} 1) Bjørkevarg 1.32,9, Knut Tønder, Søreidgrend. O. Storetvedt, 2) Rive Ruska 1.32,1, 3) Rams Sindre 1.33,1, 4) Nesfinn 1.33,2, 5) Sture Neon 1.33,5, 6) Vivelid Skinnfaks 1.34,3, g.. Odds: 6,16 (2). Trippel: 73,22 (2-11-5). Plass: 1,55-1,39-1,36.

{bi}5. løp. 1600 m. Auto V65-5, V5-2, DD-1:{bt} 1) Final Countdown (NL) 1.15,3, Thorbjørn Seim, Haukeland. S. Wassberg, 2) Helen Boko (NL) 1.15,6,. 3) Cavaca (DK) 1.16,1, 4) Miss Chanel 1.16,2, 5) Grace Scott (NL) 1.16,4, 6) K.L.M. Rouge 1.16,5.Odds: 4,74 (5). Trippel: 32,85 (5-6-9). Plass: 1-1-1.

{bi}6. løp. 1600 m. Auto V65-6, V5-3, DD-2:{bt} 1) Chris K. (DK) 1.16,5, Stall Werktal. E. Eriksen, 2) Olimpo Doc (S) 1.16,6, 3) Happy N.L. (NL) 1.16,8, 4) Petite Moon 1.17,1, 5) Caramello P.P. 1.17,2, 6) C.R. Seven (DK) 1.17,3.Odds: 2,01 (3). Trippel: 28,46 (3-6-5). Plass: 1,11-1,41-1,23.

{bi}7. løp. 1600 m. Volte V5-4:{bt} 1) Gomnes Faks 1.28,4, Tom-Reinert Karlsen-Jan Morten Hansen. O. Storetvedt, 2) I.T. Jaros 1.28,5, 3) Helt Konge 1.29,3, 4) Almoda 1.29,5, 5) Lannem Hera 1.30,7,. 6) Komnes Troll 1.30,8, g.. Odds: 1,81 (8). Trippel: 67,1 (8-5-6). Plass: 1,29-1,8-4,32.

{bi}8. løp. 1600 m. Volte V5-5:{bt} 1) Lyn Victor 1.26,2, Frode Horstad-Ingunn Eiken. O. Wassberg, 2) Wrons Frigg 1.26,3, 3) Timona Ø.K. 1.28,9, 4) Nebbenes Friggi 1.28,5, 5) Sylv Svarta 1.27,4, 6) Pytt Elden 1.28,8.Odds: 1,57 (6). Trippel: 16,67 (6-5-1). Plass: 1,02-1,1-1,12.

Totalomsetning: Kr. 3.086.922.

