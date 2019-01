Tung debut hos dresskontrolløren for Pedersen

ntb_sport

Hoppukedebutanten fra Mo i Rana landet på 109 meter i sitt kvalifiseringshopp torsdag, hvilket ville gitt ham plass i fredagens konkurranse. I dresskontrollen ble det imidlertid bråstopp.

Dressen tilfredsstilte ikke kravene, og dermed måtte 22-åringen forklare en diskvalifikasjon framfor å se fram mot fredagens renn da han kom til pressesonen i Bergiselbakken.

– Jeg fikk beskjed om at dressen var for stor, og sånn er det, sa Pedersen til NTB og la ikke skjul på at det var en fryktelig sur beskjed å få.

– Ja, det er klart det er surt. Jeg er jo her for å hoppe på ski, og nå får jeg ikke hoppe, så det er dumt, sa ranværingen.

Uvant situasjon

Pedersen svarte videre bekreftende på om han var overrasket over at det ble rødt lys i dresskontrollen. Hoppukedebutanten trodde han hadde kontroll på den biten.

– Du syr jo en hoppdress ut fra hva du selv mener er innenfor og greit. Så er det noen andre som skal måle, og da kan det skjære seg, sa 22-åringen.

Landslagstrener Alexander Stöckl forklarte diskvalifikasjonen med at hoppukedebutanten var i en uvant situasjon.

– Pedersen møtte kontrolløren for første gang i verdenscupen, og det er utøveren selv som har en følelse av om dressen sitter riktig. Han blir målt sammen med våre dress-syere, og så møter han kontrolløren for første gang. Da finner du ut om du er innenfor, og det var han akkurat ikke, sa østerrikeren – og la til:

– Du møter kontrolløren og må vite hvordan du skal stå og hele den prosedyren der. Det er ikke så lett.

Forberedt

– Dressen er den samme som han brukte i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen?

– Det er den samme dressen, men han var ikke på kontroll der, sa Stöckl.

Sist Pedersen ble disket var under et renn i sommer. Den episoden var enklere å svelge enn den i Innsbruck.

– Helt klart ergerlig at det skjer i hoppuka, men når du er ny her, må du regne med å få et par trøkker. Jeg var forberedt på at det kunne skje, sa Pedersen.

Nå retter han blikket mot avslutningsrennet i Bischofshofen kommende søndag.

