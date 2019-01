ntb_sport

Overgangssummen er ikke offentliggjort, men ifølge italienske medier betaler Milan 35 millioner euro (345 millioner kroner). Overgangen ble avtalt allerede i fjor høst og ble omtalt av medier i Brasil og Italia i oktober.

Milan vant kampen om stortalentet etter konkurranse fra blant andre Paris Saint-Germain.

21-åringen debuterte for Brasils landslag i september. Han skal trene med sine nye lagkamerater for første gang mandag og presenteres for mediene dagen etter.

(©NTB)