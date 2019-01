Englands fotballforbund vil granske kokainpåstander mot landslagsspiller

ntb_sport

Det var tabloidavisen The Sun som fredag brakte opplysninger om hendelsen, og saken er gjengitt i en rekke britiske aviser. Verken spilleren eller klubben er navngitt.

En FA-talsmann sa senere at man vil se nærmere på opplysningene.

– Vi oppfordrer enhver som sitter med informasjon om brudd på antidopingreglementet om å melde fra til oss eller til UK Anti-Doping, sa talsmannen.

Ifølge The Sun oppdaget lagkamerater at landslagsspilleren sniffet kokain på toalettet under en uformell sammenkomst etter en bortekamp før jul. Klubbens manager var også til stede og sendte spilleren hjem i taxi, men i den tro at han var full.

– Alle snakker om det. En av spillerne så ham sniffe «en linje» på toalettet, og en halv time senere var han helt ute av det. Han pratet og pratet, og det hang ikke sammen, sier en kilde til avisen.

– Sjefen ble rasende. Han fikk ham ut bakdøra og inn i en taxi, men han trodde at han hadde drukket for mye.

Det er to års utelukkelse for bruk av narkotiske stoffer.

Ifølge avisens kilder var spilleren dopingtestet dagen før sammenkomsten og regnet trolig med at faren for å bli testet igjen så snart var minimal.

Klubben det gjelder har ikke gjort det bra så langt i sesongen. Hendelsen skal ha skapt dårlig stemning mellom spillere.

– Det har vært kaos i garderoben det meste av sesongen, og dette har ikke hjulpet, sier kilden til The Sun.

UK Anti-Doping innhentet flere enn 5000 dopingprøver fra fotballspillere forrige sesong, hvorav 1923 fra Premier League-spillere.

(©NTB)