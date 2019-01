Hoppsjefen om diskene: – Lite ønsket situasjon

ntb_sport

Mens Robin Pedersen ikke kom gjennom dresskontrollen etter torsdagens kvalifisering i Bergiselbakken i Innsbruck, ble Halvor Egner Granerud offer for en stikkprøvekontroll før han fikk anledning til å sette utfor i fredagens renn.

Det er ikke første gang denne sesongen at norske hoppere får rødt lys av dresskontrollørene. Verdenscupsesongen åpnet med disk i lagkonkurransen i Wisla i november.

– Vi vil jo selvfølgelig ikke ha utøverne våre disket, men det er sånt som skjer og en del av idretten vår. Vi må bare leve med det, men det er selvfølgelig en lite ønsket situasjon å være i, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen etter fredagens renn.

Da det ble antydet at noen eventuelt kunne se på diskvalifikasjonene som et norsk forsøk på å strekke regelverket, ble hoppsjefen svært engasjert.

– Det er det helt sikkert noen som tror, men så er det sånn at alle dem som kjenner oss, vet at vi prøver å gjøre alt vi kan for å hjelpe utøverne våre innenfor gjeldende regelverk. Hva de som ikke har den samme innsikten mener, må vi enkelt og greit leve med, sa Bråthen.

Utøverens ansvar

På spørsmål fra NTB om han er overrasket over at to norske hoppere ble disket på like mange dager, svarer hoppsjefen kontant «ja».

– Vi jobber døgnet rundt for at utøverne skal ha optimalt utstyr innenfor gjeldende regelverk. Og det kan vanskelig sies at utøverne og vi har lyktes med det når de ikke får starte, sa hoppsjefen.

Han avviste samtidig bestemt at det er pinlig for norsk hoppsport med to påfølgende diskvalifikasjoner.

– Nei. Jeg vet at vi gjør så godt vi kan.

Til grunn for fredagens Granerud-diskvalifikasjon lå det at Asker-hopperens dress var større enn de tillatte målene. Det gir utøveren bedre flyegenskaper. Maksmålene kan samtidig bli overskredet som følge av en så enkel ting som måten hopperen står på idet kontrollen gjennomføres.

Hoppsjef Bråthen svarte følgende på om det er utøveren som har det hele og fulle ansvaret i slike situasjoner.

– Det som skjer på toppen, får ikke vi gjort noe med. Våre folk kan sy dresser til de blir blå, men hvordan utøveren velger å gjennomføre kontrollen på toppen, er det ingen som kan hjelpe dem med, lød svaret.

Trist Stöckl

Bråthen er tydelig på at ingen i hoppleiren tar lett på det når en utøver diskvalifiseres. Videre påpeker han at norske hoppere ikke er alene om å lide den skjebnen, men at det blir mindre synlig for hoppinteresserte nordmenn når utøvere fra andre nasjoner ikke kommer gjennom kontrollen.

Landslagstrener Alexander Stöckl kalte fredagens diskvalifikasjon trist og var i likhet med Bråthen overrasket.

– Jeg er litt overrasket, men vi får ikke gjort noe med det. Det er utøveren som må ha kontroll på det, sa østerrikeren til NTB.

Han er tydelig på at det gjelder å forholde seg til de retningslinjene som gjelder.

– Sånn er regelverket og håndteringen av det, og det både forholder vi oss til, aksepterer vi og støtter vi, sa Stöckl.

Landslagssjefen nøler samtidig ikke med å si seg enig i at skihopping har blitt en millimeteridrett, der marginene er svært små.

