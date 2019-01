Stöckl tror pappa Ingebrigtsen tar prisen

ntb_sport

Stöckl ledet de norske herrehopperne til en helt eventyrlig sesong sist vinter. Ikke bare ble det fire OL-medaljer, blant dem gull i lagkonkurransen, under vinterlekene i Pyeongchang. VM i skiflyging endte også med norsk storeslem. Daniel-André Tande tok gullet i Oberstdorf, mens det også der ble norsk laggull.

I tillegg tok Anders Fannemel en sterk tredjeplass sammenlagt i hoppuka, og i Raw Air endte både Robert Johansson og Andreas Stjernen på pallen.

Lørdag skal de beste norske idrettsprestasjonene i 2018 settes pris på. Landslagssjef Alexander fikk prisen som årets trener for tre år siden og kan få den igjen. Stöckl tror imidlertid ikke valget faller på ham.

– Nei, det tror jeg ikke. Det var en del større prestasjoner i fjor, men jeg er veldig takknemlig for at jeg ble nominert, og synes det er stas at folk følger med på hva vi gjør, sier han til NTB.

Ville ha lagpris for trenere

Landslagssjefen peker i stedet i retning av en annen suksesstrener når han blir utfordret på hvem prisen trolig tilfaller.

– Jeg tror nok det blir Gjert. Det er bare å se på suksessen de har hatt. Det er fantastisk det han har fått til, smiler Stöckl.

Gjert Ingebrigtsen trente i fjor yngstesønnen Jakob til to gull under friidretts-EM i Berlin. Også løperbrødrene Henrik og Filip leverte sterke sesonger. Stöckl tar av seg hatten for det friidrettsfamilien fra Sandnes har fått til, og ser poenget med at friidrett på verdensbasis er en større idrett enn hopp.

Samtidig påpeker han:

– Du kan godt snakke om verdensidrett og nisjeidrett, men jobben er den samme for en trener.

Stöckl er også klar på at han helst ville ha døpt om årets trener-prisen.

– Generelt tenker jeg at det er ekstremt mange som står bak vår suksess. Egentlig hadde det vært fint å ha «årets trenerkorps» eller årets lag også på trenersiden. Det handler ikke om bare én person som står bak suksessen. Det er ikke bare meg. Jeg er bare en del av noe større, sier østerrikeren.

Tøff kamp

Robert Johansson ser at Gjert Ingebrigtsen er en sterk Stöckl-utfordrer i kampen om lørdagens trenerpris.

– Gjert har jo uten tvil hatt stor suksess han også, og Ingebrigtsen-familien er med god grunn veldig populære. De har hatt enorm suksess, og det er sterkt å få til det de har gjort i én familie, men selvsagt krysser jeg fingrene for Alex og setter stor pris på den jobben han gjør, sier han til NTB.

De øvrige nominerte i trenerkategorien er friidrettstrener Leif Olav Alnes, LSK Kvinner-trener Hege Riise, tidligere skøytetrener Sondre Skarli og sandvolleyballtrener Kåre Mol.

Hoppgutta er også nominert i kategorien årets lag for triumfene i skiflygings-VM og OL i Pyeongchang sist sesong.

– Jeg synes vi har prestert godt nok som lag til absolutt å fortjene prisen, men det er mange andre lag som også har gjort det samme, sier Daniel-André Tande til NTB.

De øvrige nominerte i den kategorien er OL-stafettlagene i langrenn for menn og kvinner, lagtempolaget på skøyter som tok gull i Pyeongchang, sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum samt herrelaget som vant VM-gull i orientering.

(©NTB)