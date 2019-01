Britiske medier: Rooney ble arrestert før jul

ntb_sport

Det melder flere britiske medier søndag kveld, deriblant Daily Mail.

Rooney ble også arrestert for å banne. Anholdelsen ble gjort av flyplassmyndighetene i Washington, men det er ikke klart om episoden faktisk skjedde på flyplassen.

33-åringen ble løslatt dagen etter arrestasjonen. Han skal ha sluppet unna det hele med en bot på 25 dollar. Det tilsvarer 215 norske kroner.

Episoden i den amerikanske hovedstaden skjedde litt over ett år etter at Rooney fikk samfunnsstraff for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Rooney har storspilt for DC United i MLS siden overgangen fra Everton sist sommer. Angrepsspilleren er Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom alle tider med sine 253 mål. Han er også tidenes toppscorer for England.

