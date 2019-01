Gerrards Rangers låner Defoe

ntb_sport

Det opplyser den skotske storklubben søndag. Defoe lånes ut fra Premier League-klubben Bournemouth, som nylig signerte Dominic Solanke fra Liverpool.

– Jeg er glad for å kunne ønske Jermain velkommen til Rangers. Han er en eksepsjonelt talentfull angriper og svært erfaren fotballspiller, som har scoret mål for hver klubb han har spilt for, sier Rangers-manager Steven Gerrard.

Bournemouth har sikret seg muligheten til å hente 36-åringen tilbake i juli 2019 eller januar 2020.

Defoe har tidligere spilt for blant annet West Ham, Tottenham, Portsmouth og Sunderland. Han har scoret 20 mål på 57 landskamper for England.

(©NTB)