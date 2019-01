Klæbo drømte om monsterbakken før Tour-triumfen

ntb_sport

Selv om han bare hadde 30. beste etappetid, så holdt det helt opp og inn. Russeren Sergej Ustjugov havnet 16,7 sekunder bak.

Klæbo tok seg skikkelig ut da vant lørdagens etappe på overbevisende vis, og det var ikke lett å lande før han skulle i gang med den siste etappen.

Det var en etappe han visste at ikke passet ham så bra. Motbakkeløp er ikke trønderens styrke.

– Jeg sov skikkelig dårlig i natt. Jeg var lys våken klokka kvart på seks, og jeg hadde sikkert vært opp monsterbakken ti ganger. Jeg drømte om at jeg skulle ha en matpause midt oppe der. Når du begynner å drømme slik, er det et dårlig tegn. Jeg er glad det er over, og i natt skal jeg sove godt, sa Klæbo.

Han stilte opp og vant like godt i sitt aller første Tour-forsøk. Ingen herreløper har noen gang vært så ung som vinner. Dario Cologna var sju måneder eldre da han vant første gang.

Redd

Undervis opp mot toppen fikk Klæbo stadig beskjeder om at ledelsen hans krympet inn. Han så at konkurrentene nærmet seg bakfra.

– Det er ikke noe artig å få sekunderinger om at du taper, men det var heldigvis nok. Jeg er veldig glad for at Sergej Ustjugov hadde en dårlig dag i går. Det tror jeg var bra for min del. Jeg så at de nærmet seg, men jeg måtte holde fokus på å komme meg først til mål. Jeg så aldri den flata som alle snakket om på forhånd, sa vinneren.

– Var du noen gang redd for at det kunne glippe?

– Ja, jeg synes at jeg tapte mye i midtpartiet i bakken. Kilometersmerkene kom aldri. Jeg synes at jeg gikk sent fra to til en og en halv kilometer igjen. Det var det tøffeste partiet. Du kriger og kriger, men føler ikke at det går framover. Det er utfordringen.

Bedre

Akkurat som planlagt på forhånd har Klæbo brukt touren til å gå seg i form. Akkurat nå virker han sterk.

– Ting har bare svart bedre og bedre i de siste dagene, og jeg har følt at distanseformen har begynt å komme. Sprint har vært bra siden Davos, og jeg tror at jeg hadde veldig godt av å gå denne touren og at jeg fikk disse konkurransene. Selvsagt skal jeg ta med meg at kroppen svarte såpass bra.

Faktisk var det også slik at vinneren egentlig ikke hadde noen bestemt plan om at touren skulle fullføres i det hele tatt.

– Flybilletten hjem var 3. januar. Jeg vurderte om jeg skulle hjem, men vi så ingen grunn til å fra hjem når det fungerte såpass bra. Jeg hadde nok dratt hjem om det ikke hadde fungert, men jeg tror at jeg hadde godt av de siste tre dagene med konkurranse. Og den i går satte jeg veldig høyt, sa Klæbo.

– Du virker veldig rapp akkurat nå. Hvor er det du har noe å hente?

– Det handler om å finne overskuddet. Det er den siste toppen du håper på. Jeg trenger både noen roligere dager og en god del hardøkter for å nå toppformen, mente 22-åringen fra Trondheim.

