Nervøs Østberg foran monsterbakken

Gjøvik-jenta mener at hun er avhengig av den for å lykkes og sier at hun helt sikkert vil savne den når hun legger opp, men sier samtidig at timene som venter foran dagens avslutning opp Alpe Cermis blir en påkjenning.

Østberg har gått ut først to ganger på sisteetappen i Tour de Ski tidligere uten å lykkes, men forutsetningene har aldri vært bedre enn denne gangen.

Hun går ut med 53,4 sekunders forsprang til russiske Natalia Neprjajeva.

– Jeg er fryktelig spent på hvor fort jeg går, og jeg er spesielt spent på hvor fort russerne går. Det vet jeg egentlig veldig lite om, sa Østberg etter sin sterke 6. etappe på den velkjente stadion i Val di Fiemme lørdag.

Sterkere

– Du virker sterkere og sterkere målt mot konkurrentene for hver dag som går?

– Jeg føler meg veldig bra, men tror samtidig at det er mulig å føle seg enda råere.

Østberg sier at hun så langt ikke har følt seg så fysisk sliten og at hun ikke har gått på noen smell.

– Det er mer det at du blir sliten av å være så nervøs hele tiden. Jeg har vært nervøs i ti dager jeg nå, og jeg har tapt mer enn 50 sekunder på den siste etappen før. Det skal jobbes hele veien til toppen.

Påkjenning

28-åringen har følt på nervøsiteten gjennom hele touren. Heldigvis for hennes del går det ikke ut over nattesøvnen.

– Det er en tøff påkjenning på alle måter å grue seg for hver etappe. Jeg vet at jeg må grue meg for å gå bra, men jeg gleder meg til mandagen kommer ja. Da skal jeg i hvert fall ikke grue meg så fælt.

– Er det slik at du har gått deg i form, for du gikk veldig bra mot slutten i dag?

– Ja, det har nesten gått bedre og bedre ut over touren. Det er godt å kjenne på det og bra med tanke på det som skal skje senere i vinter.

