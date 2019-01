Nossum: – Klæbo går i Otepää

ntb_sport

Det samme sier morfar og personlig trener Kåre Høsflot og hovedpersonen selv.

15-kilometeren er et definert uttaksrenn, og akkurat nå er ikke Klæbo noe sikkert kort på distansen i VM. Han er ennå ikke kvalifisert for laget.

– Så vidt meg bekjent så går han i Otepää, sa Nossum etter Klæbos sammenlagtseier i Tour de Ski.

Noen minutter senere fikk han også en prat med morfaren, men ingen av partene ville si hva de snakket om.

Nossum sier at han ikke var redd for at seieren skulle ryke.

– Han klarte å beholde forspranget han hadde inn til bakken, og det var bra. Jeg hadde vært mer nervøs om det bare hadde vært 45 sekunder da han kom til bakken.

I likhet med alle andre var Nossum begeistret over det Klæbo har prestert gjennom hele Tour de Ski. Søndag ble trønderen kronet med sammenlagtseier etter søndagens avsluttende etappe opp Alpe Cermis.

– Det er enormt imponerende. Han gjennomførte en tour med bare god skirenn krydret med noen eksepsjonelt gode renn. Det blir bra til slutt. Han var en åpenbar favoritt på forhånd med tanke på egenskapene han har, og han innfrir. Det er både gledelig og imponerende, sa Nossum.

