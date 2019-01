Fakta om trenersagaen i Rosenborg

ntb_sport

* 19. juli 2018: Rosenborg sparker hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun midt i sesongen. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. Akademidirektør Rini Coolen overtar treneransvaret inntil videre.

* 20. juli: Rosenborg-spillerne sender ut en pressemelding der de ber klubbens styre om å gjeninnsette Ingebrigtsen som hovedtrener. De neste dagene følger flere ordvekslinger mellom Ingebrigtsen/Hoftun og RBK-styreleder Ivar Koteng der de beskylder hverandre for å snakke usant.

* 26. juli: Koteng anslår at Rosenborg vil ha sin nye hovedtrener på plass rundt 1. desember. Coolen skal lede laget minst fram til den datoen.

* 11. september: Ingebrigtsen og Hoftun bestemmer seg for å gå til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener var usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september.

* 23. oktober: Rettssaken mellom Rosenborg og de sparkede trenerne berammes til 21.-24. januar i Sør-Trøndelag tingrett.

* 11. november: Rosenborg vinner Eliteserien én runde før slutt.

* 2. desember: Rosenborg slår Strømsgodset 4-1 i NM-finalen og sikrer dermed dobbelttriumf med Coolen som trener.

* 8. desember: VG skriver at Sarpsborg-trener Eirik Bakke har takket nei til å bli hovedtrener i Rosenborg. Dette bekreftes av Sarpsborgs styreleder Cato Haug.

13. desember: Haugesund-trener Eirik Horneland har takket nei til å bli Rosenborg-trener, skriver VG.

18. desember: Coolen får ikke fortsette som Rosenborg-trener, opplyser sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen. Nederlenderen returnerer til jobben som akademisjef i klubben.

20. desember: Koteng sier til TV 2 at han regner med å ha den nye treneren klar til den første uken i 2019. Samtidig blir det stadig flere rykter om at Horneland er mannen RBK har landet på.

23. desember: Rosenborgs supporterklubb, Kjernen, publiserer et åpent brev til klubbstyret der det advarer mot å ansette Horneland som hovedtrener. Kjernen vil heller ha ham som assistent.

25. desember: TV 2 erfarer at Kåre Ingebrigtsen har takket nei til å bli trener i Haugesund dersom Horneland forsvinner.

3. januar 2019: Rosenborg presenterer Horneland som sin nye hovedtrener og Karl Oskar Emberland som assistenttrener. Senere samme dag reagerer FK Haugesund på ansettelsen og sier de vurderer å gå rettens vei for å få opphevet ansettelsen. FKH hevder å ha terminert kontrakten Horneland signerte i oktober 2018, der han har én måneds oppsigelsestid.

4. januar: Ivar Koteng avlyser seansen der Horneland offisielt skulle presenteres som trener og holder pressekonferanse om trenerbråket. Han hevder at Rosenborg har tilbudt Haugesund 1,1 million kroner for å hente Horneland før oppsigelsestiden utløper. Samtidig fastholder han at Horneland starter i RBK 1. februar.

6. januar: Det blir brudd i forhandlingene mellom Rosenborg og Haugesund. Klubbene står angivelig langt fra hverandre når det gjelder kompensasjon for Horneland og Emberland.

7. januar: Horneland leder årets første Haugesund-trening. Koteng sier at han har gitt opp å bli enig med Haugesund om en overgangssum før 1. februar. Samtidig skriver VG at FKH har bedt om over seks millioner kroner i kompensasjon.