Golf: 62-runde sikret Schauffele seieren på Hawaii

Amerikaneren hadde to eagles (to slag under par) og tre birdier på runden før han avsluttet med fire birdier på de fem siste hullene. Det ga 11 slag under par og ledelse.

Han gikk derimot ikke i klubbhuset, men valgte å vente i traileren hvor man styrer scoringstavla for å følge med om runden var nok til å slå Gary Woodland som gikk i lederballen.

Traileren var plassert like bak hovedtribunen og TV-bildene der hadde 10 sekunders forsinkelse. Dermed kunne han høre jubelen fra tribunen før han fikk se at Woodland misset putten som kunne gitt omspill.

– Det var litt merkelig, men det ble en flott dag på golfbanen, sa Schauffele.

– Det er dette man drømmer om, men å få oppleve det i virkeligheten var utrolig, sa han.

