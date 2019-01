Horneland ledet årets første FKH-trening: – Det lå en klam hånd over den

ntb_sport

Det er brudd i forhandlingene mellom Rosenborg og FK Haugesund om trenerovergangen til Horneland, og det er ikke klart når det eventuelt blir nye forhandlinger mellom de to klubbene.

Dermed ledet Horneland, som har skrevet under for Rosenborg, en noe spesiell FKH-trening på Karmøy mandag.

– Det var en klam hånd over den, sa Horneland til Haugesunds Avis etter treningen.

– Gutta ønsket det ikke, jeg ønsket det ikke, og jeg tror ikke FKH og RBK ønsket dette, sier han, men la til at han var fornøyd med hvordan treningen forløp.

I storhallen på Karmøy var flere publikummere på plass, men det var ikke antydning til piping eller misnøye blant de frammøtte. Også blant spillerne virket det som det var god stemning.

Ingen ideell situasjon

FKH-spiller Kristian Grindheim sier til avisen at det ikke er en ideell situasjon for spillerne, men at de forholder seg profesjonelt, og møter opp på trening.

– Forhåpentligvis finner de en løsning på det, hvis ikke blir det ukomfortabelt for alle parter, sa Grindheim som også fortalte at han er skuffet over at de ikke har fått vite mer om prosessen underveis fra klubben.

Også Grindheims lagkamerat Joakim Våge Nilsen skulle helst ha vært kaoset foruten.

– Det er ikke kjekt at det blir så mye ståhei, og at det er så mye usikkerhet. For oss spillere går det fint, men vi ønsker en oppklaring snarest mulig. Det er en vanskelig situasjon, sa Våge Nilsen til avisen.

Strekt oss langt

RBK og FKH er uenige om kompensasjonen for Horneland og assistenttrener Karl Oskar Emberland. Styreleder Leiv Helge Kaldheim i Haugesund uttalte at han håpet å bli enig med trønderklubben i løpet av helgen, men slik gikk det altså ikke.

Mandag kom dessuten Rosenborgs styreleder Ivar Koteng med et utspill om at trønderne gir opp å bli enige med Haugesund.

– Det tror jeg ikke vi skal legge så mye vekt på, for dette har han vært inne på tidligere. Vi har en åpen dør mot RBK, sa Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim til avisen.

Til NRK sa Kaldheim at de ikke har gitt opp om å bli enige, men vet ikke når det eventuelt kan skje.

– Vi har ikke gitt opp, vi prøver å være konstruktive og føler at vi strakk oss veldig langt søndag kveld. Vi lykkes ikke å komme til en enighet, og det må vi forholde oss til, sier Kaldheim til NRK.

Horneland og Rosenborg mener den avtroppende Haugesund-treneren har én måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at klubben har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det er den forrige kontrakten som gjelder. Den løper fram til 30. november 2019 og skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham med mindre han blir frikjøpt.

