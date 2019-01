Tande står over verdenscuprenn

ntb_sport

For ett år siden forlot 24-åringen et av sesongens store høydepunkter med en sterk pallplass fra Innsbruck og åttendeplass sammenlagt. Søndag så fasiten helt annerledes ut da hoppuka skulle oppsummeres i Bischofshofen

Plasseringene 44, 34, 43 og 49 var milevis unna det Kongsberg-gutten så for seg foran åpningsrennet i Oberstdorf for litt mer enn en uke siden.

– Det har vært en hoppuke uten finaleomganger. Enkelt og greit oppsummert, smilte Tande tappert til NTB da han ble bedt om å gjøre opp status i Paul Ausserleitner-bakken.

– Hvor skuffet er du over det?

– Jeg er egentlig ikke så altfor skuffet, for jeg gjør så godt jeg kan. Noe annet kan jeg ikke gjøre, sa 24-åringen.

Dropper renn

Mandag bekreftet landslagssjef Alexander Stöckl at Kongsberg-gutten blir hjemme når resten av landslagstroppen reiser til italienske Val di Fiemme kommende helg.

– Daniel har bestemt seg for å bli hjemme fra den neste verdenscuphelgen for å trene og få flere hopp. Vi har ikke bestemt hvor i Norge han skal trene ennå, men jeg synes det er en god beslutning at han får gjennomført flere hopp, sånn at han kan levere på høyt nivå neste gang, sa østerrikeren til hopplandslagets Instagram-konto.

Han understreket videre at han ikke er bekymret for landslagsprofilens form, og henviser til at Tande har vist gode tendenser på trening den siste tiden.

Forrige vinter avløste det ene gode resultatet det andre for Kongsberg-gutten. Åttendeplassen i hoppuka ble etterfulgt av gull både individuelt og for lag i skiflygings-VM, og under OL i Pyeongchang ble det nytt laggull samt fjerde- og sjetteplass i de to individuelle rennene.

I tillegg endte han på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt for annet år på rad. Med det som bakteppe legger ikke Tande skjul på at han er frustrert over situasjonen han nå befinner seg i.

– Jeg prøver så godt jeg kan å holde motet oppe, men det blir vanskeligere og vanskeligere, sa 24-åringen.

Leter etter gode svar

Med til historien hører det at han fikk mange og til dels lange avbrudd i sesongoppkjøringen som følge av ubeleilig sykdom. På spørsmål om hvor mye det forklarer de utfordringene han har hatt i sesonginnledningen, sa Tande:

– Det er tydeligvis ganske mye. Du ser jo resultatet av det nå. Det ødela kanskje mer enn jeg håpet på.

24-åringen vedgikk samtidig at utfordringene han opplever går på motivasjonen løs.

– Akkurat nå er det ikke akkurat veldig gøy å hoppe hopprenn, men jeg føler jeg har jobbet beinhardt hver eneste dag gjennom hoppuka uten at det har løsnet. Jeg får bare fortsette sånn til det løsner. Forhåpentligvis løsner det i vinter, smilte Tande litt oppgitt.

Neste store mål for hopperne er VM i Seefeld i andre halvdel av februar. Etter søndagens hoppukeavslutning ga landslagssjef Stöckl uttrykk for at han tror det er tid nok fram til da til å få elevene, blant dem Tande, i form.

(©NTB)