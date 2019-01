Viking godtar bot for banestorming

ntb_sport

Banestorming er ikke tillatt i henhold til NFFs regelverk. Det var derfor ventet at Viking kom til å bli bøtelagt.

Rogalandsklubben bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at den ikke vil anke straffen.

– Vi kommer ikke til å påklage boten, sier Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen til avisen.

Det var rett etter kampslutt i Vikings 3-1-seier over Kongsvinger 11. november, at flere tusen mennesker stormet gressteppet i full gledesrus. Trepoengeren gjorde at klubben vant 1. divisjon og rykket opp sammen med Mjøndalen.

(©NTB)