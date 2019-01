WADA-eksperter returnerer til Moskva

ntb_sport

Det opplyser Verdens antidopingbyrå på sine nettsider.

Før jul måtte fem WADA-eksperter reise hjem fra den russiske hovedstaden med uforrettet sak. Russiske myndigheter sa at ekspertenes utstyr til å hente ut data ikke var godkjent av landets lover.

I pressemeldingen som WADA sendte ut mandag, har russerne lovet at disse problemene nå er ryddet av veien.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) hadde fått som frist å gi WADA innen årsskiftet full tilgang til tidligere data og prøver fra det tidligere antidopinglaboratoriet i Moskva. Det skjedde aldri, og det har skapt sterke reaksjoner i antidopingmiljøet over hele verden.

I høst stilte WADA flere krav til RUSADA for å ta byrået tilbake i varmen igjen. Det vekket stor glede i Russland og ditto forargelse i andre land da den russiske antidopingorganisasjonen ble innlemmet som fullverdig WADA-medlem igjen. Det skjedde etter at russerne hadde stått utenfor i tre år etter avsløringer om omfattende dopingjuks.

Kan fortsatt bli utestengt

Selv om en ekspertgruppe nå reiser tilbake til Moskva, understreker WADA-president Craig Reedie at det ikke betyr at man ser gjennom fingrene at Russland brøt avtalen som ble inngått i september.

– Vi fortsetter å arbeide etter at fristen 31. desember ikke ble overholdt og de konsekvensene det kan gi. Denne ukens oppdrag i Moskva handler ikke bare om å følge en prosess. Hvis datainnsamlingen blir vellykket, vil det potensielt kunne føre til mange saker, sier Reedie og fortsetter:

– Uansett vil styret på kort sikt vurdere om RUSADA skal beholde sin status som fullverdig medlem.

Opprop

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse skal møtes 14. og 15. januar for å komme med en anbefaling til WADA-styret om Russlands idrettsframtid.

I et opprop krevde hele 16 nasjonale antidopingbyråer i forrige uke at det blir tatt en beslutning så raskt som mulig.

– Det har gått flere år nå uten at det har blitt ryddet opp. Nå i september ga WADA dem en ekstraomgang som de ikke fortjente, og den tok ikke RUSADA vare på. Nå må man snart si at døren er stengt. Derfor er det viktig at vi nå sier ifra, sa daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge til NTB.

Hemsko

WADA utestengte RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende og myndighetsassistert dopingjuks i årene 2011 til 2015. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva.

Mangelen på adgang til data fra Moskva-laboratoriet har vært en hemsko i forsøket på å stille de skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar omgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS) straffene mot 28 av de 43 russiske idrettsfolkene som av IOC var diskvalifisert og utestengt for å ha bidratt til og profittert på dopingjukset.

Så langt har bare to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innledet disiplinærsaker basert på opplysningene i McLaren-rapporten. IAAF har siden november 2015 nektet russere deltakelse i internasjonale konkurranser, unntatt håndplukkede idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvere.

