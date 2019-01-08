Asiamesterskapet fotball menn tirsdag

Gruppe D:
Irak – Vietnam 3-2 (i Abu Dhabi).
Stillingen: 1) Iran 3 (5-0), 2) Irak 3 (3-2), 3) Vietnam 0 (2-3), Jemen 0 (0-5).
Gjenstående kamper, 12/1: Vietnam – Iran (i Abu Dhabi), Jemen – Irak (i Sharjah), 16/1: Vietnam – Jemen (i Al Ain), Iran – Irak (i Dubai).
Gruppe E:
Saudi-Arabia – Nord-Korea 4-0 (i Dubai).
Spilles onsdag: Qatar – Libanon.
Gjenstående kamper, 12/1: Libanon – Saudi-Arabia, 13/1: Nord-Korea – Qatar, 17/1: Libanon – Nord-Korea, Saudi-Arabia – Qatar.
De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av seks) til åttedelsfinaler.