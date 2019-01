Casper Ruud ute av Australian Open

ntb_sport

Dermed er Australian Open-eventyret over før det kom i gang for den norske 20-åringen.

Ruud slo nylig Laaksonen 6-3, 6-4 i en Challenger-turnering i Playford, men i kvalifiseringen til storturneringen i Melbourne viste sveitseren andre takter. Samtidig var det lite som stemte for det norske tennistalentet.

– Laaksonen spilte bra. Han hadde gode lengder på ballene sine. Han spilte aggressivt og gjorde få feil. Det gjorde nok at Casper ble litt stresset. Han følte nok at han møtte en motstander som spilte bedre enn det han gjorde forrige gang, sier faren Christian Ruud til Eurosport.

Det første settet bør gå rett i glemmeboka for nordmannen. Sveitseren vant 6-2.

Trøbbel

Snarøya-gutten slet med det meste også i andre sett. Ruud kom i alvorlig trøbbel da Laaksonen brøt serven hans og tok ledelsen 3-2. I det påfølgende gamet hadde Ruud to breakballer, men sveitseren reddet seg inn med to server fra øverste hylle. Deretter vant han de to påfølgende ballene og gikk opp i 4-2.

Snarøya-gutten, som hadde uvanlig mange feiltreff i kampen, vant så vidt sin egen serve og reduserte til 4-3. Sveitseren hadde få problemer med å vinne sitt game, og dermed sto det 5-3.

Ruud reduserte til 4-5, men feilene fortsatte å florere for nordmannen. Sveitseren kontrollerte inn siste sett og vant 6-4.

Stresset

– Jeg synes Casper ble stresset og ikke fikk betalt for gode forehander. Han er god på defensiven. Casper gjorde litt flere feil enn sist, og Laaksonen gjorde litt færre feil enn sist, sier Christian Ruud.

Sønnen kvalifiserte seg i fjor for første gang til hovedturneringen i Australian Open. Der ble det stopp i 2. runde mot argentineren Diego Schwartzman. I år var det norske tennistalentet femteseedet i kvalifiseringen på hardcourten i Melbourne.

20-åringen har etter endt sesong i fjor hatt et lengre treningsopphold på Rafael Nadals treningskompleks på Mallorca, under ledelse av Nadals onkel Tony Nadal.

På mandagens ferske ATP-ranking rykket Casper Ruud opp én plass fra 112 til 111.

