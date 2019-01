VG: –Rosenborg betaler over tre millioner for Horneland

ntb_sport

Striden om Horneland mellom FK Haugesund og Rosenborg ble løst mandag kveld. Ifølge VG betaler Rosenborg drøye tre millioner kroner for Hornelands tjenester.

Også assistenttrener Karl Oskar Emberland fristilles fra kontrakten med Haugesund med umiddelbar virkning, opplyste FKH i en pressemelding mandag kveld.

Forhandlinger mellom de to klubbene i helgen førte ikke fram, og trenerduoen stilte derfor til årets første trening med FK Haugesund mandag. Ifølge VG skilte det over fem millioner kroner mellom partene søndag kveld.

Da skal Rosenborg skal ha strukket seg til 1,3 millioner kroner i sitt tilbud om kompensasjon, men etter det avisen erfarte ønsket Haugesund mer enn seks millioner kroner for å la trenerne gå før kontraktsperioden er omme.

– Det var ingen bra dag mandag. Men så kom FK Haugesund tilbake med et bedre tilbud til oss sent mandag kveld. Og nå er vi veldig fornøyde. Endelig kan vi se fremover. De trenerne som skal lede oss, de er på plass i Rosenborg, sier Ivar Koteng til VG.

Han ønsker ikke å kommentere hvilken sum de må legge på bordet.

Kjernen i diskusjonene var hvilken kontrakt som skulle legges til grunn og hvor lang oppsigelsestid Horneland hadde.

Horneland og Rosenborg mener den avtroppende Haugesund-treneren hadde én måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mente derimot at de har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det var den forrige kontrakten som var gjeldende. Den kontrakten løp fram til 30. november 2019 og skal ikke ha hatt noen klausuler som tillot at RBK kunne hente ham, med mindre han ble frikjøpt.

