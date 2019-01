Zuccarello slakter seg selv

ntb_sport

Nok en gang går ryktene om at 31-åringen er på vei vekk fra New York Rangers, som har vært hans arbeidsgiver de siste åtte årene. Han innrømmer overfor NRK at han har taklet overgangssnakket dårlig.

– Jeg har spilt «ræva», tenkt for mye og latt det gå utover spillet mitt, sa Zuccarello til kanalen etter Rangers' tredje strake tap med 2-4 borte over Vegas Golden Knights.

Denne sesongen har vært spesiell tung for både Zuccarello og laget. Mens han tidligere har dominert poengstatistikken i Rangers, står han så langt med fire mål og elleve målgivende pasninger.

– Det er tøffe tider nå. Det har vært tøft hele sesongen, egentlig, innrømmer Zuccarello.

Ifølge New York Post-spalisten Larry Brooks bør Rangers bytte bort sin norske stjerne. Siste frist for bytting av spillere foran NHL-sluttspillet er 25. februar. I slutten av januar er det såkalt All Star-helg, og den perioden blir ofte benyttet til å bytte spillere.

– Jeg har ikke vært profesjonell nok og har latt hele situasjonen gå til hodet mitt. Jeg sier til meg selv at det er noe jeg ikke får styrt, men jeg er bare et menneske, og iblant lar man seg påvirke og da går det utover spillet, sier Zuccarello.

Nordmannen hadde sin debut for New York Rangers i Stockholm i oktober 2010. Han slet med spilletid under daværende trener John Tortorella, men under Alain Vigneault blomstret han i klubben. Høydepunktet kom med Stanley Cup-finalen i 2014.

