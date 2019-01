Cuptrøbbel for Barcelona

ntb_sport

Dermed har storklubben alle sjanser til å vende oppgjøret i sin favør i returkampen hjemme på Camp Nou om en uke.

Et reservepreget Barcelona-lag kom tidlig under. Erick Cabaco nikket et frispark fra Ruben Rochina i mål til 1-0 etter snaut fire minutters spill. Et kvarter senere doblet Borja Mayoral, som er utleid fra Real Madrid, ledelsen.

Levante øynet sjansen til å ta med seg to måls ledelse til Camp Nou, men i det 86. minutt reduserte Coutinho på straffespark etter at innbytter Denis Suárez ble felt. Dermed er Barcelona fortsatt stor favoritt til å ta seg til kvartfinale.

Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Pique og keeper Marc-André ter Stegen var blant Barcelona-stjernene som fikk hvile torsdag.

Sikrere virker avansementet for Sevilla, som tidligere torsdag vant 3-1 borte mot Athletic Bilbao. Nolito, André Silva og Wissam Ben Yedder scoret for vinnerlaget.

Sevillas byrival Betis greide bare 0-0 hjemme mot Real Sociedad.

Øvrige kamper ble spilt tirsdag og onsdag.

