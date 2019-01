Krüger spisser VM-programmet

ntb_sport

Krüger skulle ta steget i klassisk denne sesongen, men resultatene har latt vente på seg i den stilarten. I skøyting er han fortsatt helt der oppe, og det beviste han på ny da han klatret best av alle i alpinbakken i Tour de Ski sist søndag.

– Nå skal det bli godt med en rolig periode med litt fri og så komme i gang med trening igjen. Det er mulig at jeg velger å stå over enkelte renn og heller innse at 15-kilometeren i klassisk i VM går uten meg, sa Krüger til NTB.

Prioritering

Han var ikke helt sikker i sin sak, men tankegangen var klar. Han trodde at han kom til å stå over uttaksløpet på 15-kilometeren i klassisk i Otepää søndag 20. januar.

– Det er kanskje bedre å fokusere på å kvalifisere meg til tremil og femmil og heller være maksimalt forberedt der. Det er mulig jeg gjør det. Jeg får ta en endelig diskusjon på det nå i etterkant av touren. Jeg tror at mine beste medaljesjanser i VM er på tremil og femmil, og da er det best å gå «all inn» på det, sa Krüger etter sin kjempeetappe alpinbakken på Tour de Skis avslutningsetappe.

Sjur Røthe slo ham så vidt om en ser på etappen under ett, men opp selve bakken var Krüger bestemann. 25-åringen fra Oslo er kruttsterk i motbakker.

Klart svar

Det spørs om det blir noen samtale med landslagsledelsen. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var nemlig enda tydeligere i talen enn Krüger.

– Simen står over i Otepää. Det er ikke snakk om noen vurdering heller. Han ser dere neste gang i Ulricehamn, sa Nossum.

I svenske Ulricehamn er det 15 kilometer fri teknikk med individuell start lørdag 26. januar. Krüger ser vi nok også i skiathlon under NM i Meråker lørdag 2. februar. Det er også en VM-distanse som Krüger ønsker å kvalifisere seg til.

Krüger er for øvrig regjerende OL-mester i skiathlon og bør sitte med gode kort på hånda når VM-laget skal tas ut.

