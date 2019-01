Nederlandsk skøytestjerne alvorlig brannskadd

ntb_sport

Nederlands skøyteforbund melder at klærne hans tok fyr da han var i ferd med å tenne en vedovn. Han pådro seg tredjegradsforbrenning på venstre bein, samt brannskader flere andre steder på kroppen.

Knegt ble hentet i ambulanse og kjørt til sykehuset i Groningen, der han får behandling.

Nederlands landslagstrener Jeroen Otter var på gråten da han snakket om ulykken til NOS.

– Sjinkie har brannskader over hele kroppen, og det står dårlig til med det venstre beinet hans. De snakker om at han har behov for hudtransplantasjon, sa han.

– Det var kona hans som fortalte meg om ulykken, og det var forferdelig. Jeg fikk tårer i øynene ved tanken på at han sto i full fyr.

Knegt skulle ikke være med i kommende helgs EM i Dordrecht ettersom han ikke var restituert etter en skade han pådro seg i desember da beinet hans kom i klemme mellom gaffeltrucken han kjørte og en dørkarm, noe som førte til at en muskel nesten ble avrevet.

