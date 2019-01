Tiril Eckhoff svarer på NM-kritikken

ntb_sport

«Pinlig» var blant ordene den tidligere skiskytterhelten og nåværende NRK-eksperten Skjelbred brukte om Eckhoffs prioriteringer.

Landslagsløperen var nemlig på plass på Ål, der NM ble arrangert. Men istedenfor å delta i mesterskapet, valgte Eckhoff å kjøre egentrening i løypene.

Eckhoff er ikke enig i kritikken fra Skjelbred. Hun har følgende svar:

– Jeg skjønner at folk flest synes det er rart, men for meg var dette det eneste riktige. Jeg er veldig fornøyd med at jeg gjorde det sånn. De som er friske og raske får stille til start i NM, så får jeg heller stille til start her, sier Tiril Eckhoff til NRK.

1 av 12 stilte

Halvard Hanevold, også han NRK-ekspert, har påpekt at det absolutt lar seg gjøre å legge opp et treningsprogram som gjør at man kan gå både NM og verdenscup.

– Nå kommer disse ekspertkommentatorene og sier «det er jævlig dårlig at du ikke går». Hvis Halvard Hanevold hadde gått verdenscup i dag, så hadde ikke han stilt han heller. Han hadde hatt fokus på verdenscup. Han gikk ikke alt i verdenscupen, han gikk bare VM og OL og gjorde det dritbra der, så han vet veldig godt hvordan det er, sier Eckhoff.

Hun var langt fra alene om å stå over NM. Én av tolv eliteløpere stilte til start.

