Utbetaling:

6 rette: Kr. 960.

5 rette: Kr. 26.

1. avd: 7 Lyn Victor (36.449,07)

2. avd: 2 What You Want (19.757,66)

3. avd: 6 Mykle Linn (9665,28)

4. avd: 1 Mai Rouge Soa (8941,24)

5. avd: 7 Neslands Faksen (8760,21)

6. avd: 10 Førlands Tor (561,57)

Rangering: 1. avd: 7, 2. avd: 8-2, 3. avd: 5-6, 4. avd: 1 (str. 6), 5. avd: 7 (str. 6), 6. avd: 8-2-12-11-9-10.

Omsetning: Kr. 1.422.583.

