Tittelforsvarerne måtte slite i VM-åpningen

Brasil ledet mye av første omgang, siste gang på 10-9 etter 20 minutter, men de franske favorittene dro fra mot slutten av omgangen og ledet 16-13 halvveis. Da regnet de fleste med at det var avgjort, men Brasil ville ikke gi seg. Laget bet seg fast og hadde 21-21 ti minutter før slutt.

Timothey N'Guessan sto for viktige scoringer da kampen ble avgjort. Totalt scoret han fem mål, mens Dika Mem og Michael Guigou sto for seks hver.

I samme gruppe i Berlin endte det 30-30 mellom Serbia og Russland. VM-vert Tyskland vant sin åpningskamp allerede torsdag, da Koreas felleslag ble knust med 11 mål.

Sverige måtte i likhet med Frankrike slite for seieren, men halte i land 27-24 over Egypt. Mindre enn to minutter før slutt sto det 24-24, men så tok Jim Gottfridsson ansvar og scoret kampens tre siste mål.

– Jeg vil være en leder og vise vei, sa matchvinneren til TV3. Totalt scoret han fem mål, like mange som Lukas Nilsson.

I samme gruppe i København sto Angola for en sjokkseier med 24-23 over Qatar, mens Ungarn like sensasjonelt avga poeng mot Argentina i en kamp som endte 25-25.

Mer oppskriftsmessig var det da Spania innledet sin gruppe i München med 33-23 over Bahrain. Ferran Sole scoret sju mål på like mange avslutninger og ble sitt lags toppscorer. Mohamed Habib gjorde for øvrig akkurat det samme for Bahrain, med sju mål på sju skudd.

I samme gruppe vant Kroatia 31-27 over Island og Makedonia 38-29 over Japan.

