19-åring senket Arsenal

Arsenal var på jakt etter sin første borteseier siden slutten av november, men møtte knallhard motstand i West Ham.

Vertene lot Samir Nasri få sine første Premier League-minutter etter at han forlot engelsk fotball i 2016. På 70 minutter mot sin gamle klubb rakk han å bli kampens dominerende spiller, og en viktig faktor til at West Ham tok alle tre poengene i rundens tidligkamp på London Stadium.

Nasri viste at det er liten tvil om at han kan tilføre laget en kreativitet som kan komme godt med utover i sesongen. Sammen med Marko Arnautovic og Felipe Anderson utgjorde Nasri en farlig offensiv kraft, som Arsenal-forsvaret til tider hadde store problemer med å stoppe.

Anderson var nær scoring etter halvtimen etter et glimrende samspill mellom nevnte trio.

Kampen tok aldri fyr de første 45 minuttene, men vertene hadde hatt de største sjansene da lagene gikk til pause etter en målløs omgang. Alexandre Lacazette sto for gjestenes største sjanse med et skudd som West Ham-keeper Lukasz Fabianski reddet, mens Anderson og Declan Rice var nærmest for West Ham. Sistnevnte headet like utenfor etter en corner sekunder før pause.

Første tenåring

Men bare to minutter etter hvilen fikk Rice en ny mulighet etter en svak klarering av Granit Xhaka etter en corner. Forsøket på klareringen gikk rett til Nasri, som flikket til Rice. 19-åringen takket, bukket og hamret ballen opp i nettaket.

Ifølge statestikktjenesten Opta ble han den første tenåringen som scorer et Premier League-mål for West Ham siden Junior Stanislas gjorde det samme i 2009.

Arsenal-trener Unai Emery tok umiddelbart grep og tok ut Shkodran Mustafi og Xhaka. Inn kom Aaron Ramsey og Lucas Torreira. Byttene førte til at gjestene umiddelbart kom seg mer inn i kampen, og både Pierre-Emerick Aubameyang og Alex Iwobi var svært nær en utligning.

Da svarte West Ham-manager Manuel Pellegrini med å sette inn Robert Snodgrass og Andy Carroll. Ut gikk Arnautovic og Nasri.

Reiste tomhendt hjem

Arsenal tok over kampen og jaktet utligning, men kom ikke til de store sjansene foran hjemmelagets keeper Lukasz Fabianski.

West Ham la seg dypt på banen og gjorde det vanskelig for gjestene å trenge seg gjennom. Det klarte aldri gjestene og til slutt måtte gjestene reise tomhendt den korte bussturen hjem.

Ballen lå riktig nok i mål to ganger for Arsenal i annen omgang, men begge gangene blåste dommeren korrekt for offside.

West Ham kunne juble for tre viktige poeng i kampen om en plass som kan gi europaligaspill neste sesong. Arsenal på sin side tapte viktige poeng i kampen om en plass i mesterligaen.

West Ham skal neste runde i aksjon borte mot Bournemouth, mens Arsenal tar imot Chelsea.

