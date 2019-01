Brann kvitter seg med Vega og henter Strand

ntb_sport

Vega har slitt med spilletid under Brann-trener Lars Arne Nilsen og har ikke lagt skjul på at han ønsker seg vekk fra klubben. Lørdag skriver Bergensavisen at det trolig skjer i løpet av kort tid, da Brann og Vålerenga er i ferd med å komme til enighet om costaricaneren.

26-åringens kontrakt med Brann strekker seg til sommeren, og klubben må selge spilleren dette overgangsvinduet for å få noe igjen for ham. Overgangen sluttføres en av de nærmeste dagene, skriver avisen.

Mens Vega er på vei ut, er Petter Strand på vei inn. Både Bergensavisen og Eurosport erfarer dette.

Strand, som har stått uten kontrakt siden nyttår da avtalen med Molde gikk ut, har etter det Eurosport vet signert en lengre kontrakt med rødtrøyene og blir presentert i løpet av de nærmeste dagene.

