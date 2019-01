Førde med dobbeltseier i volleyball-NM

ntb_sport

Lørdag ble det spilt cupfinaler i Ekeberghallen i Oslo, begge mellom Førde og Randaberg. Førde viste seg best i begge klasser.

Førdes herrelag vant overlegent 3-0 (25-20, 25-19, 25-22) og sørget for at klubben kunne juble for dobbeltseier og to NM-gull. Førde har vunnet cupgull for både menn og kvinner tidligere, men det er første gang det skjer samtidig. Dobbelen er derfor historisk.

Med seier 3-1 (25-15, 18-25, 25-19, 25-21) i dagens første finale sikret Førdes kvinnelag også sitt annet NM-gull på rad.

– Jeg er utrolig stolt over jentene og hvor hardt de jobbet i dag. Når de stoler på meg og min plan, er det fantastisk å se at det går bra, sa kvinnelagets trener Vito Macedo til NRK.

Han trakk fram hvor stort det er å vinne to cupgull på rad. Sportslig leder i Førde volleyballklubb Jan Egil Tvinde stiller seg bak Macedo og er strålende fornøyd med lørdagens dobbeltseier. Han mener det er en stor prestasjon å klare å vinne to cupfinaler på samme dag.

– Damekampen er vel den beste volleyballkampen som er blitt spilt denne sesongen, så det var veldig kjekt å se fra benken. I herrekampen hadde vi god kontroll hele veien. Vi kom inn som favoritt i begge kampene, og da er det ikke alltid lett å innfri slik vi gjorde i dag, sa Tvinde til kanalen.

