Zuccarello matchvinner da Rangers vant byderbyet

Vinnermålet kom drøyt fem minutter før slutt, og det var ikke blant de vakreste målene 31-åringen har scoret. Tony DeAngelo slo hardt inn fra høyresiden etter at Mika Zibanejad vant en dropp, og Zuccarello kastet seg inn i kampen om pucken foran mål. Den var innom flere spillere og gikk i mål via hans skøyte.

– Enten var det en fantastisk styring eller en veldig dårlig pasning fra Tony, jeg vet ikke. Men Zucca har fotballferdigheter, og det var hyggelig at det vippet vår vei for en gangs skyld, sa Zibanejad.

Zuccarello ble kreditert sitt femte mål for sesongen da Rangers vendte til seier. Anthony Beauvillier ga Islanders ledelsen i midtperioden, men Filip Chytil utlignet senere i perioden.

Rangers tok sin første seier i Islanders' nye hjemmearena i Brooklyn, der laget spilte for åttende gang. De tidligere kampene endte med seks tap i ordinær tid og ett etter straffeslag.

Etterlengtet

– Vi snakket ikke om den dårlige statistikken vår før kampen, men jeg visste godt om det. Det var deilig å se vinnermålet gå inn og at vi greide å holde unna og sikre seieren, sa Marc Staal etter kampen.

Det var en etterlengtet seier også med tanke på at Rangers hadde tapt sine fem foregående kamper.

– Vi må prøve å sette sammen en rekke av kamper som denne. Om vi greier å bygge på det vi gjorde i dag så kan vi ta oss tilbake i sluttspilljakten, sa Brady Skjei.

Alexandar Georgiev voktet Rangers-målet lørdag og reddet 24 skudd.

Det var New York-rivalenes siste møte denne sesongen. De vant to byderbyer hver.

Riktig måte

– Vi kjempet hardt. VI hadde bestemt oss for at vi endelig skulle greie å vinne her, sa Zibanejad.

– Jeg synes vi spilte på riktig måte helt fra første minutt. Vi kjempet i undertall og i power play, som vi gjorde i fem mot fem. Det var en veldig fin seier, og jeg er glad nå, sa svensken.

Zuccarello spilte 20.11 minutter.

Seieren kan vise seg kostbar for Rangers. Backen Fredrik Claesson måtte hjelpes av isen etter en tøff takling tidlig i tredje periode, og trener David Quinn sa etterpå at «det ser ikke bra ut».

