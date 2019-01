Australsk hjemmeseier innledet sykkelsesongen

ntb_sport

Den australske spurteren holdt Peter Sagan bak seg de siste meterne. Ewan byttet før sesongen lag fra Mitchelton til Lotto Soudal.

Spurten ble preget av en velt. Danske Michael Mørkøv var blant rytterne som fikk en tur i asfalten. Episoden skjedde noen hundre meter fra mål.

Down Under Classic er et spesielt ritt der syklistene kjører en time pluss én runde på 1,7 kilometer i det sørlige Adelaide. Søndagens løp var et opptaktsritt til verdenstouråpningen Tour Down Under, som startet natt til tirsdag norsk tid.

