Fotball: Zekhnini og Hansson med nettkjenninger

ntb_sport

Zekhnini og Twente tok en oppskriftsmessig 2-0-seier borte mot Maastricht. Den norske 21-åringen sendte gjestene i ledelsen etter 40 minutter før Wout Brama fastsatte resultatet fem minutter senere.

Kantspilleren er på utlån fra italienske Fiorentina og har notert seg for fire mål på 17 kamper så langt for Twente.

Emil Hansson (20) var sikker fra elleve meter da han utlignet til 1-1 for Waalwijk borte mot TOP Oss. Scoringen var bergenserens sjuende under utlånet fra Feyenoord. Fem minutter før slutt fullførte Dylan Seys snuoperasjonen for gjestene, som vant 2-1.

Twente innehar annenplassen, mens Waalwijk ligger på 12-plass.

(©NTB)