Inter avanserte foran tomme tribuner

Det var stengte porter og tomme tribuner på San Siro som del av straffen Inter mottok etter rasistiske tilrop mot Napoli-forsvarer Kalidou Koulibaly 2. juledag.

Tross manglende tribunestøtte gikk Inter komfortabelt videre til kvartfinalen i den italienske cupen, der Lazio blir motstander. Antonio Candreva og Lautaro Martinez scoret to mål hver, mens kaptein Mauro Icardi og Dalbert noterte seg for hver sin scoring. Roberto Insigne og Filippo Bandinelli scoret for gjestene.

Federico Chiesa ble den store helten for Fiorentina da han tidligere søndag senket Torino med to mål i sluttminuttene.

Juventus, Milan og Lazio ble kvartfinaleklare lørdag. De siste kampene spilles mandag.

